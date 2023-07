La dernière chance européenne de Leander Dendoncker ?

Poussé vers la sortie à Aston Villa, le Diable Rouge reçoit de l'intérêt en Ligue 1. Un possible départ qui ressemble à une dernière chance sur la scène européenne après deux saisons compliquées et une grosse baisse de valeur sur le marché.

Après une saison plus compliquée à Wolverhampton, lors de laquelle ses 2.282 minutes disputées n'avaient pas suffi à convaincre son entraîneur, Leander Dendoncker a pris la direction d'Aston Villa en toute fin de mercato l'été dernier pour un montant avoisinant les 15M€.

Alors que l'on se disait qu'une étape chez les Villans ressemblait au coup parfait pour se relancer, le joueur passé par Roulers avant de rejoindre Neerpede et le noyau A d'Anderlecht n'a pas convaincu : 1.048 minutes réparties en 26 matchs, dont seulement onze titularisations, pour un impact très moyen sur le terrain.

Souhaitant retrouver un temps de jeu régulier et déçu de sa faible utilisation malgré ses grandes ambitions en rejoignant Villa, Leander Dendoncker a ouvert la porte à un transfert auquel la formation anglaise ne devrait pas s'opposer.

La Ligue 1 comme dernière chance ?

Un temps estimé à plus de 30M€ après deux bonnes saisons avec les Wolves, Dendoncker voit aujourd'hui son prix fixé entre 10 et 12M€ par Aston Villa. Une somme qui lui permet de recevoir de l'intérêt, notamment du côté de Rennes et Nice, mais aussi en Turquie.

S'il souhaite encore disputer une Coupe d'Europe avec un club d'un grand championnat européen, Leander Dendoncker ne va pas avoir le droit à l'erreur. La cote du Diable Rouge a nettement diminué sur le marché et avec l'affluence de talents qui arrivent pour renforcer le milieu de terrain de l'équipe nationale, les possibilités de se mettre en valeur dans son poste de prédilection pourraient devenir de plus en plus rares.

Une polyvalence qui porte préjudice ?

Formé et majoritairement utilisé au poste de numéro 6 à Anderlecht, Dendoncker sert souvent de dépannage en défense centrale, voire plus haut au milieu de terrain. Une situation difficile, qui ne lui permet pas d'enchaîner les matchs dans le même secteur de jeu et de développer des automatismes.

S'il rejoint une bonne formation de Ligue 1, le joueur de 28 ans aura encore l'opportunité de se relancer et de vivre plusieurs saisons au haut niveau. Enchaîner les matchs dans son rôle de prédilection et retrouver toutes les qualités qui étaient les siennes lors de son départ de Bruxelles et de son arrivée en Angleterre, telle doit être la priorité la saison prochaine, afin de poursuivre l'aventure parmi l'élite. Un choix de nouveau club capital.