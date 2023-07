Officiel : Hayao Kawabe est un joueur du Standard !

L'international japonais est à Liège et a finalement paraphé un contrat de quatre ans au lieu de trois. Le Standard a officialisé sa venue ce vendredi soir.

On vous en parlait cette semaine, l'international japonais Hayao Kawabe était très proche de devenir le quatrième transfert du Standard dans cette trêve estivale après O'Neill, Price et Mundle et en attendant l'officialisation du cinquième, le prêt de Zinho Vanheusden.

Présent à Liège, le milieu de terrain de 27 ans (9 buts, 10 passes décisives en 35 rencontres cette saison), a passé ses tests médicaux avec succès dans la journée et attendait la fin d'usage de la partie administrative pour être officialisé en Bord de Meuse.

Cette fois, le Matricule 16 commence à l'annoncer sur ses réseaux sociaux. C'est officiel, Hayao Kawabe est Rouche ! Le Standard, qui n'avait pas encore pêché dans son budget transferts de 4M€, va débourser une somme avoisinant les 1.5M€ pour s'attacher ses services.