La Gantoise passe encore ses nerfs sur un club amateur, les buteurs en grande forme

La Gantoise s'est fait plaisir en amical face à une sélection de la province de Zélande, aux Pays-Bas.

Ce vendredi, La Gantoise a affronté le Zeeuws Elftal, une équipe composée des meilleurs joueurs amateurs de la province de Zélance, à Axel, aux Pays-Bas. Et les Buffalos se sont aisément imposé (1-6).

Quelques jours après avoir écrasé Merelbeke (9-1), Gand continue donc à travailler ses statistiques et celles de ses attaquants. Cette fois, Hugo Cuypers s'est offert un triplé, et Gift Orban un doublé. Le jeune Fofana a inscrit le 6e but gantois.

Ce samedi, La Gantoise hausse le niveau avec un amical face au Lokomotiv Zagreb, avant d'affronter Volendam et Zulte Waregem plus tard dans sa préparation.