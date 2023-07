Cité à Anderlecht, il file....en Championship

Mads Hermansen, est sur le point de rejoindre Leicester City pour un montant estimé à 7 millions d'euros. Alors qu'Anderlecht avait également manifesté son intérêt pour le talentueux gardien danois, c'est Leicester, évoluant en Championship, qui semble avoir remporté la course pour sa signature.

Depuis ses débuts professionnels avec Brondby en 2020, Mads Hermansen a rapidement attiré l'attention grâce à ses performances impressionnantes et à sa maturité sur le terrain. Son agilité, ses réflexes rapides et sa capacité à anticiper les mouvements des attaquants ont fait de lui l'un des gardiens les plus prometteurs du football danois. Son potentiel n'a pas échappé aux recruteurs d'Anderlecht, qui avaient initialement manifesté leur intérêt pour le gardien danois.

Cependant, Leicester City aurait réussi à devancer Anderlecht dans la course à la signature de Mads Hermansen. Le club anglais, qui évolue en Championship, semble prêt à investir 7 millions d'euros pour sécuriser le talentueux gardien.

Si les négociations se concluent favorablement, le transfert de Mads Hermansen de Brondby à Leicester City pour un montant estimé à 7 millions d'euros sera une étape significative dans la carrière du jeune gardien danois. Leicester, qui évolue en Championship, espère bénéficier des talents prometteurs de Hermansen pour renforcer son équipe et continuer à jouer un rôle compétitif dans la course à la promotion en Premier League.

Anderlecht, de son côté, semble avoir tout misé sur Atubolu, le gardien de Fribourg.