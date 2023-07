Officiel : Gojko Cimirot quitte l'Europe après son départ libre du Standard

Celui qui compte 201 matchs avec le Standard a retrouvé un employeur. La saison prochaine, Gojko Cimirot évoluera en Arabie Saoudite, à Al Fayha.

Après cinq ans et demi de bons et loyaux services, Gojko Cimirot a quitté le Standard cet été, 201 rencontres après son arrivée. Débarqué en janvier 2018 en provenance du PAOK Salonique, le milieu défensif était rapidement devenu un élément important de l'effectif des Rouches et comptait un temps de jeu particulièrement élevé.

Arrivé en fin de contrat, le joueur de 30 ans n'a pas renouvelé son bail avec le Matricule 16, se retrouvant alors libre sur le marché des transferts. Vainqueur de la Coupe de Belgique dès l'année de son arrivée en bord de Meuse, Gojko Cimirot a finalement opté pour le Moyen-Orient et Al-Fayha, 11e du défunt championnat d'Arabie Saoudite.

La saison prochaine, il côtoiera donc chaque semaine des joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Sergej Milinkovic-Savic, Roberto Firmino, Marcelo Brozovic et bien d'autres.