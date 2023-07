Un coup d'arrêt pour Yari Verschaeren : il évoque son avenir à Anderlecht

Yari Verschaeren se rapprochait de son meilleur niveau quand le couperet est encore tombé pour le malheureux n°10 du RSCA. Il ne reste qu'un an de contrat au Diable Rouge, mais cela ne devrait pas poser problème.

Le statut de Yari Verschaeren à Anderlecht est unique. Tout le monde s'accorde à dire que le meneur de jeu de 22 ans est un grand talent, dont le plein potentiel est rendu difficile à analyser par les lourdes blessures qui ont déjà ralenti sa carrière.

Sans ces blessures, Verschaeren ne serait peut-être déjà plus au RSCA. Et alors qu'il retrouvait à peine son meilleur niveau la saison passée, trouvant ses marques dans le système de Brian Riemer, nouvelle lourde blessure sur la pelouse d'OHL : "The Kid" sera absent jusqu'en... 2024.

"Est-ce que ça me coûte un transfert ? Je préfère ne pas penser en ces termes", affirme Yari Verschaeren dans Het Laatste Nieuws. "Ce n'est pas comme si je voulais absolument un transfert, pendant la saison, tu te concentres sur ton jeu. J'avais repris confiance en moi-même grâce au coach et j'étais de nouveau la meilleure version de moi-même".

Malheureusement, Yari Verschaeren ne rejouera pas de sitôt et on peut se demander s'il retrouvera ce niveau désormais. Mais on imagine difficilement Anderlecht l'abandonner dans un an, au terme de son contrat : le produit de Neerpede est si apprécié que Brian Riemer l'a repris pour le stage, même s'il ne peut naturellement pas participer aux entraînements.

"Je crois que le club et moi-même aimerions continuer ensemble, mais ces discussions ne sont pas pour tout de suite", évacue Verschaeren, qu'on imagine peu concentré là-dessus désormais. Et il n'a pas à l'être : sauf énorme surprise, il prolongera.