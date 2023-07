Eupen enchaîne : après Charleroi, les Pandas se payent le Stade de Reims de Teddy Teuma et Will Still

Eupen semble déterminé à attaquer la saison sur de bonnes bases. Le succès face à reims montre que l'équipe est sur la bonne voie. La gifle 4-0 infligée à Charleroi avait donné le ton : après un maintien acquis de toute justesse la saison dernière, il va falloir compter sur Eupen lors du prochain exercice. Aujourd'hui, les Pandas se sont imposés 2-3 dans les installations du Stade de Reims, qui alignait notamment Thomas Foket, Emmanuel Agbadou, Thibaut De Smet, mais pas Teddy Teuma, qui se retape physiquement. Un tir de loin de Kevin Möhwald a donné l'avance aux germanophones avant que l'équipe de Will Still n'égalise sur penalty avant le repos. Entièrement remaniée à la mi-temps (contrairement aux Eupenois), elle a ensuite pris l'avance à l'heure de jeu (2-1). Mais Eupen n'a pas abdiqué et a renversé la situation dans les dernières minutes grâce à un coup de tête de Boris Lambert sur corner (85e) et à Isaac Nuhu (88e). De bonne augure avant la rencontre de gala face à l'Olympique de Marseille dans une semaine (rencontre disputée à huis clos). 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲́𝗽𝗮 𝗻°𝟭 | #SDRKAS (2-3)



🏁 Devant à la 60’ grâce à une réalisation de Touré, nos Rémois s’inclinent finalement en concédant deux buts en fin de match lors de cette première sortie qui a permis d’offrir les premiers temps de jeu de la prépa.#PrépaSDR pic.twitter.com/eAwkwuvVzT — Stade de Reims (@StadeDeReims) July 15, 2023



