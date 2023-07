La gifle subie par Anderlecht, preuve par l'absurde que Riemer a encore besoin de renforts

Anderlecht a pris une véritable gifle ce vendredi pour finir son stage. Trois fois 45 minutes, six buts : un set blanc 6-0, qui prouve que le RSCA a encore besoin de renforts.

Ils auraient rêvé d'autres débuts. Kasper Dolberg et Louis Patris ont commencé leur aventure au Sporting d'Anderlecht par une humiliante défaite 6-0 face au Sparta Prague. Une défaite à relativiser, comme d'habitude : l'ère Mazzù avait débuté sur une préparation réussie et une victoire contre Lyon lors du match de gala de présaison, on connaît la suite.

Mais une défaite qui doit également permettre de tirer quelques enseignements, et nul doute que Brian Riemer l'aura fait. Car prendre six buts, et commettre trois penaltys, même face à une équipe plus avancée dans sa préparation (le Sparta reprend son championnat une semaine plus tôt), c'est interpellant.

Louis Patris n'est pas à blâmer

Alors que Killian Sardella et Hannes Delcroix ont alterné le bon et le moins bon, avec notamment un Sardella très haut sur le terrain (ce qui n'a pas toujours amené le danger espéré, et a créé des espaces), Louis Patris est une cible facile : sa première intervention en Mauve aura amené un penalty, et un penalty grossier.

Mais l'ancien d'OHL s'est ensuite remis dans le match bon gré mal gré, montrant notamment de belles interventions de la tête. Il arrive à Anderlecht pour être titulaire, et cela devrait bien se passer... mais il faudra être patient en ce qui concerne les automatismes.

Histoire de passer en revue les deux recrues, évoquons Kasper Dolberg. Le Danois n'a pas été très en vue balle au pied, mais a touché des ballons, faisait un gros travail dos au but (un peu dans le style Slimani)... et n'a surtout pas été aidé. Amuzu et Dreyer étaient tout sauf dans un bon jour, et Mario Stroeykens a mis en lumière un problème.

Il faut un milieu créatif

Stroeykens, qui avait bien fini la saison dans un rôle axial, a en effet été totalement à côté de ses pompes face au Sparta Prague à ce même poste. Le crédit du jeune de Neerpede a été énorme la saison passée, mais risque de s'étioler un peu plus vite désormais, car en l'absence de Verschaeren et suite au départ de Refaelov, il faut absolument créer du danger.

Or Mario Stroeykens ne paraît pas prêt à assumer ce rôle, et c'est bien l'une des raisons pour lesquelles Anderlecht se cherche encore un milieu de terrain capable de faire le lien entre Ashimeru et Diawara (qui ont mis de l'impact et paraissaient assez affûtés) et Dolberg. Un 10, ou au moins un 8 à vocation offensive. Sans cela, pas de danger.

Coosemans n'a pas l'étoffe d'un n°1

Jesper Fredberg affirmait tout récemment auprès de la presse présente au stage que le dossier menant à un gardien de but ne deviendrait prioritaire qu'en cas de départ de Hendrik Van Crombrugge, et qu'il avait pleinement confiance en Coosemans et Vanhoutte. Après le match de Colin Coosemans contre le Sparta Prague, le Danois a peut-être accéléré sur quelques pistes.

Si Coosemans fait probablement une bonne doublure d'expérience, il a en effet commis de grossières erreurs (surtout sur le second but) d'autant plus criantes que Bart Verbruggen, son précédesseur, était brillant sur tous les plans et a sauvé la fin de saison du RSCA. C'est simple : Coosemans est un moins bon gardien de but que Van Crombrugge, sans même mentionner Verbruggen.

Commencer avec l'ex-Brugeois entre les perches serait un aveu d'échec, alors que Timon Vanhoutte n'a pas les planches pour assumer un tel rôle. Même derrière une défense aussi solide que le duo Debast-Vertonghen (et sans mentionner le manque d'automatismes avec Patris), cela peut coûter des points précieux d'entrée de jeu. Il reste deux semaines !