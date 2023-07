Le capitaine Aron Donnum rassure un Standard convaincant contre le Fortuna Sittard

Pour son dernier match amical en stage aux Pays-Bas, le Standard affrontait le Fortuna Sittard, 13e d'Eredivisie la saison dernière. Les Rouches se sont imposées par le plus petit écart, grâce à un superbe coup-franc d'Aron Donnum.

Ce samedi, le Standard disputait le deuxième et dernier match de son stage aux Pays-Bas. Face aux Rouches, le 13e d’Eredivisie la saison dernière : le Fortuna Sittard.

La composition de Carl Hoefkens ressemble au onze qui pourrait être aligné lors de la première journée de championnat, le 30 juillet à Saint-Trond. Marlon Fossey, Bokadi, Vanheusden et Barrett Laursen constituent le quatre arrière devant Arnaud Bodart. Au milieu de terrain, les recrues Aiden O’Neill et Isaac Price sont titulaires, avec un William Balikswisha qui occupera une position plus centrale cette saison.

Isaac Price

Tout juste promu capitaine, Aron Donnum prend place sur le côté gauche, Romaine Mundle se charge de l’aile droite. Auteur d’un triplé en première période contre l’AZ Alkmaar, Noah Ohio est logiquement reconduit.

Une occasion de part et d’autre lors des vingt premières minutes, avant une belle frappe d’Isaac Price et un missile de Balikswiha qui termine sa course sur la barre. Les Rouches dominent la première période sans inscrire de but, 0-0 à la pause.

Le capitaine prend les comandes, premières minutes pour Kawabe

Deux changements à noter pour débuter la seconde période. Barrett Laursen et Balikswisha cèdent leur place pour Dodeigne et Kawabe, qui dispute ses premières minutes avec les Rouches.

Hayao Kawabe

Le Matricule 16 continue de dominer son adversaire et va prendre les comandes dix minutes plus tard. Du pied gauche, le nouveau capitaine Aron Donnum brosse un magnifique coup-franc dans la lucarne (0-1, 55e).

Comme lors des précédents matchs amicaux, Carl Hoefkens effectue une grosse tournante à l’heure de jeu. Bodart, Fossey, Bokadi, Vanheusden, O’Neill et Ohio cèdent leur place, Henkinet, Noubi, Ngoy, Hautekiet, Bansé et Emond montent au jeu. Quinze minute avant le terme, Mundle sort pour Canak.

Le Standard continue de montrer de bonnes intentions et passe proche de doubler la mise. Sur un coup-franc de Price, la reprise de la tête de Renaud Emond termine au fond des filets, mais l’attaquant est signalé en position de hors-jeu. Le score n'évoluera plus, le Standard termine donc son stage par une victoire contre le Fortuna Sittard et se rassurre, deux semaines avant le début du championnat.

