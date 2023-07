Grande décision prise à Manchester United, qui peut avoir des conséquences

Harry Maguire est probablement l'un des joueurs dont la perception est la plus diamétralement opposée en club et en équipe nationale : pilier et capitaine incontesté en Angleterre où il évolue à un excellent niveau, il n'a jamais convaincu à Manchester United où ses nombreuses erreurs, couplées à son prix d'achat démesuré (90 millions d'euros), en ont fait une tête de Turc.

Autant dire que la décision d'Erik ten Hag de lui retirer le brassard ne sera pas impopulaire. C'est Maguire lui-même qui l'a dévoilé dans un communiqué : il ne sera pas le capitaine des Red Devils la saison prochaine. "Le manager m'a expliqué ses raisons et même si je suis extrêmement déçu, je continuerai de porter ce maillot avec fierté", assure le défenseur central.

After discussions with the manager today he has informed me he is changing captain. He outlined his reasons to me and whilst I’m personally extremely disappointed, I will continue to give my all every time I wear the shirt.



