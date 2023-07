Edward Still presque condamné au miracle avec le KV Courtrai

Dix jours seulement avant la reprise de la Jupiler Pro League. Comme chaque année, Walfoot.be vous présente chaque équipe quelques jours avant le début de la compétition. Place à Courtrai, qui a vécu une préparation mouvementée dans tous les domaines.

Dans une série à trois relégués, le KV Courtrai n'a terminé que quatre unités devant le premier descendant, Ostende. La spirale négative commence déjà au printemps 2022, et Karim Belhocine ne parvient pas à remettre les siens sur les bons rails. On peut en dire autant d'Adnan Custovic, qui ne sera resté que douze petits matchs au Stade des Éperons d'Or.

Les résultats reviennent un petit peu avec Bernd Storck, quoique le KVK flirte toujours avec la zone de relégation. Les Kerels ne font pas une grande impression mais assurent l'essentiel : le maintien. Désormais dirigés par Edward Still, les Courtraisiens viennent de vivre une préparation délicate... à tous les niveaux.

Un noyau encore déforcé ?

Avec la seule arrivée du jeune Lynnt Audoor, jeune milieu défensif (19 ans) qui arrive en provenance du Club de Bruges, Courtrai ne s'est pas montré très actif sur le marché des transferts. Celui qui a disputé 24 rencontres de Challenger Pro League la saison dernière et qui a goûté pendant dix minutes aux joies de la Ligue des Champions est devenu le... 19e joueur du noyau, seulement.

© photonews

Le site internet des Kerels renseignait jusqu'alors un noyau de 18 joueurs avec un seul gardien, Tom Vandenberghe. Prêté la saison dernière, Marko Ilic est reparti du côté des Colorado Rapids. Badamosi et Sissoko ont aussi fait leurs valises, tandis que le club cherche encore une solution pour Didier Lamkel Zé.

Ce n'est pas tout : Ocansey, Vandendriessche et Maxim Deman ont quitté le club gratuitement, le capitaine D'Haene a abandonné le football professionnel et Watanabe a rejoint La Gantoise. Tout ça sans compter un éventuel départ de Kadri, à qui la manche est tirée depuis le début du mercato.

Une préparation dans un climat peu propice

L'été du KVK a été perturbé par une série de problèmes extras sportifs. Le club devait être repris mais un accord n'a finalement pas été trouvé, à tel point que la recherche d'un nouvel entraîneur fut difficile, tout comme celle de nouveaux joueurs.

Courtrai a commencé sa préparation par une défaite contre Wervik (1-2), avant de s'imposer contre Harelbeke (6-2) et Audenarde (4-2). Les Kerels se sont ensuite inclinés contre Beveren (0-2) avant de prendre la mesure du RWDM (2-1). Un 0-0 a suivi contre le RKC Waalwijk avant une nouvelle défaite, face au Beerschot (0-1).

Quelles perspectives ?

L'objectif de Courtrai sera, comme pour toutes les équipes de bas de classement, la 12e place, afin d'éviter les Play-Offs 3 et une bagarre jusqu'aux derniers instants pour le maintien.

En raison de la préparation perturbée et des problèmes de reprise du club, il est encore difficile pour Edward Still de trouver un équilibre dans un noyau peu fourni. Les Kerels vont débuter la compétition avec un déplacement difficile à La Gantoise, mais recevront très rapidement Saint-Trond et Eupen, des matchs déjà capitaux.

Pour l'avenir de Courtrai, tout pourrait dépendre de l'arrivée de nouveaux joueurs au cours des six prochaines semaines.