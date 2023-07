Le FC Bruges sur une révélation à plus de 6 millions d'euros ?

Le Club de Bruges cherche encore un ailier droit et aurait trouvé sa cible. En concurrence avec Fenerbahçe et Feyenoord, les Blauw & Zwart auraient à débourser 6M€.

Une semaine seulement avant la reprise de la saison et le début de sa campagne européenne contre Aarhus, le Club de Bruges cherche encore à compléter son effectif et piste un ailier.

Les Gazelles, qui ont déjà recruté Michal Skoras pour 6M€ sur le côté gauche, pourraient débourser la même somme pour compléter leur flanc droit. En effet, la presse écossaise annonce que les Blauw & Zwart, comme Fenerbahçe et Feyenoord, sont sur la piste de l'Israélien Liel Abada.

Véritable créateur du Celtic sur les deux dernières saisons, l'ailier droit (21 ans) compte 28 buts et 20 passes décisives avec le champion d'Écosse. International à dix reprises (un but), Abada est estimé à 7.5M€, mais le Celtic pourrait se satisfaire d'une indemnité de 6M€ pour le libérer.

Depuis le début du mercato, Bruges a déjà dépensé plus de 21M€ pour s'offrir les services d'Igor Thiago, Michal Skoras et Hugo Vetlesen, Victor Barbera étant arrivé libre. Dans le sens des départs, les Blauw & Zwart ont reçu près de 40M€ pour Abakar Sylla (20M€), Noa Lang (12.5M€), Clinton Mata (5M€) et Cyle Larin (1.5M€)