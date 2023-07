Un ancien cadre Brugeois ne ferme pas la porte à un retour au Club

Le Club de Bruges affronte l'AZ en préparation, l'occasion de retrouvailles.

Mathew Ryan retrouvera Bruges le temps d'un match amical. L'Australien avait défendu les cages des Blauw & Zwart entre 2013 et 2015.

Le gardien a bien voyagé depuis, et porte aujourd'hui les couleurs de l'AZ Alkmaar chez nos voisins. Le Club reste toutefois spécial à ses yeux : "C'est très spécial de revenir au Jan Breydel et j'ai hâte d'y être. Depuis que j'ai quitté Bruges, je n'y ai plus remis les pieds. Je ne cache pas combien le Club a compté et compte encore pour moi", a confié le joueur à 1891 Football.

Ryan garde de bons souvenirs des supporters et du club, mais un moment est particulièrement marquant pour lui : "Gagner la Coupe de Belgique a été très spécial. C'est en fait mon objectif d'aider l'équipe pour laquelle je joue, à remporter le plus de prix possible. C'est dommage de ne pas avoir pu remporter le titre en Belgique, mais on ne sait jamais. Il me manque un titre avec le Club. Si j'ai un jour l'occasion de revenir pour en remporter un, j'y réfléchirai. Cela me permettrait de terminer ma carrière sur une belle note", conclut-il.