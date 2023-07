Carl Hoefkens évoque le changement de position du capitaine Aron Donnum et de Romaine Mundle : "En le mettant à cette place, on est très dangereux"

Contre le Hertha Berlin, c'est Aron Donnum qui a pris place sur le flanc droit du Standard, tandis que Romain Mundle évoluait sur le côté gauche. Un choix de Carl Hoefkens, qui aime quand son capitaine rentre dans le jeu.

Ce vendredi, le Standard a partagé l'enjeu à Sclessin contre le Hertha Berlin. Les Allemands ont ouvert le score en début de deuxième mi-temps, avant qu'une très belle frappe de Denis Dragus ne remette les Rouches à hauteur de leur adversaire.

Si Carl Hoefkens a dû se passé des services de Hayao Kawabe, légèrement blessé et préservé pour le début du championnat, le T1 du club liégeois a inové offensivement. Sur les ailes, Aron Donnum et Romaine Mundle ont inversé les rôles. Le capitaine norvégien évoluait à droite, alors que le jeune Anglais a pris place sur le côté gauche.

"J'aime voir Aron utiliser son pied gauche pour rentrer dans le jeu depuis le côté droit. Je pense qu'il peut être très décisif de ce côté-là. De l'autre côté, on a des joueurs qui aiment aller en profondeur. Jusqu'à présent, cela a très bien marché. Il est dans une top position à droite et c'est l'objectif. Si on peut mettre Aron dans cette position, on peut être dangereux."