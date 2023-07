Westerlo voit grand et cible un joueur de Manchester City

C'est le célèbre Fabrizio Romano qui l'annonce : Westerlo, tout comme le club néerlandais de l'AZ Alkmaar, cible le jeune Ecossais de Manchester City Adedire Mebude. Il s'airait d'un transfert définitif.

Né en 2004, le jeune ailier serait libéré par le club de Kevin De Bruyne, qui voit en ce transfert une possibilité pour son jeune joueur de progresser dans un autre environnement. Cependant, comme toujours avec les Citizens, une clause de rachat serait insérée dans le transfert.

Excl: Man City have received bids from AZ Alkmaar and Westerlo for talented 2004 Scottish winger Adedire Mebude on permanent transfer 🚨🔵✨



Decision will be made in the next days — of course City would keep buy back clause as always for young talents. pic.twitter.com/ilgHUQ9ZBy