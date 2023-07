Cité à Anderlecht avec insistance, il pourrait rejoindre.... le Brésil

Le mercato du Sporting d'Anderlecht s'est accéléré ces derniers jours et d'autres arrivées devraient être annoncées. Cependant, Santiago Hezze ne devrait pas atterrir à Bruxelles.

Le nom de Santiago Hezze, joueur de Huracan, est cité de plus en plus du côté du Sporting d'Anderlecht. Mais le transfert a traîné, et il y a encore un désaccord financier entre les parties.

Du coup, le club brésilien de Palmeiras s'est immiscé dans le dossier. Le club historique propose un prêt avec une option d'achat qui serait obligatoire. Il reste à voir si le joueur est intéressé par un déménagement au Brésil.