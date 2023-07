Officiel : Justin Lonwijk débarque à Anderlecht

Cela sentait bonne pour Anderlecht depuis quelques jours : Justin Lonwijk (23 ans) a officiellement signé chez les Mauves et Blancs.

Le milieu de terrain néerlandais débarque en provenance du Dynamo Kiev. Il est prêtée pour une saison par le club ukrainien, qu'il a rejoint en 2022 en provenance de l'équipe danoise de Viborg. Une option d'achat est incluse dans le deal.

"Avec Justin, nous ajoutons un profil intéressant à notre noyau. C'est un milieu de terrain offensif polyvalent qui peut jouer à plusieurs positions. Nous connaissons ses qualités, il s'agit maintenant de le préparer progressivement à intégrer l'équipe. Nous sommes convaincus qu'il pourra avoir un impact et qu'il nous aidera à atteindre nos objectifs cette saison", a réagi le CEO Sports du RSCA, Jesper Fredberg.

Lonwijk s'est également exprimé quant à sa nouvelle destination. "Je suis très fier de porter ce maillot. J'ai souvent joué contre Anderlecht dans ma jeunesse, au PSV et à Willem II, et ils étaient toujours parmi les meilleurs. J'ai été séduit par le projet qui m’est proposé ici et je pense aussi que je peux apporter quelque chose à l'équipe grâce à mes qualités offensives."

Après Dolberg, Patris et Dupré, c'est la 4e recrue d'Anderlecht dans ce mercato.