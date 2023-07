Ayase Ueda va évoluer en Ligue des Champions la saison prochaine

Ayase Ueda a vraisemblablement déjà disputé son dernier match avec le Cercle de Bruges. L'attaquant japonais devrait bien signer du côté de Feyenoord.

Une saison en Belgique aura suffi : avec 18 buts en 34 matchs avec le Cercle de Bruges, Ayase Ueda a vite mis tout le monde d'accord en D1A. Et même en dehors : depuis quelques jours, Feyenoord négocie les Brugeois.

Mais les Néerlandais ne sont pas seuls : le FC Séville et le Sporting Portugal seraient aussi sur les rangs. Toutefois, le média néerlandais Voetbal International nous apprend que le joueur a donné sa préférence pour le club de Rotterdam, attiré par la perspective de jouer la Ligue des Champions (bien que Séville soit également qualifié).

Champion d'Eredivisie la saison passée, Feyenoord sera directement versé dans la phase de groupe et devrait voir l'attaquant brésilien Danilo quitter le club pour les Rangers Glasgow. Les négociations entre le Cercle de Bruges et les Néerlandais continuent, elles pourraient rapidement déboucher sur un accord à 10 millions, incluant des bonus et un pourcentage à la revente. Une belle opération pour un joueur arrivé pour à peine plus d'un million l'été dernier.