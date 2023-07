Officiel : Anderlecht tient son nouvel attaquant

Anderlecht tient, avec l'attaquant Luis Vazquez (22 ans), déjà sa 5e recrue estivale. Après Dolberg, c'est le deuxième attaquant recruté par les Mauves cet été.

Il en aura fallu, du temps ! Après plusieurs semaines d'âpres négociations avec Boca Juniors, Anderlecht accueille finalement Luis Vazquez.

L'avant-centre argentin arrive dans le cadre d'un transfert définitif. Il devrait coûter entre 5 et 7 millions d'euros. Vazquez a signé un contrat portant sur les 5 prochaines saisons.

"Nous travaillons sur ce transfert depuis longtemps maintenant et nous sommes donc très heureux d'accueillir Luis au club et de l'engager sur le long terme. De cette façon, nous pourrons lui donner le temps de s'intégrer, tant sur le terrain qu'en dehors. Avec ses qualités et son talent de buteur, il nous apportera assurément des options supplémentaires dans notre secteur offensif", a déclaré le CEO Sports du RSCA, Jesper Fredberg.