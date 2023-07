Ronny Deila parti pour vivre une saison longue et remplie de casse-têtes à Bruges, qui n'a qu'une seule option après les déceptions

Une nouvelle saison de Pro League frappe à la porte. Comme à son habitude, Walfoot vous présente les équipes avant le début de la compétition. Deux jours avant la reprise officielle, place au Club de Bruges !

Après quelques bonnes années et plusieurs titres consécutifs, le Club de Bruges sort d'une saison moindre. Tout avait pourtant bien commencé, sous Carl Hoefkens, avec une qualification historique pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

En compétition domestique, Bruges ne preste pas à son niveau habituel et l'ancien arrière droit est remplacé par Scott Parker après la Coupe du Monde... une erreur de casting. Sous Rik De Mil, le Club, et notamment ses jeunes, reprend du poile de la bête. La qualification en Play-Offs 1 est assurée au nez et à la barbe de Gand et du Standard. Les Blauw & Zwart finissent quatrièmes, assez logiquement.

Cet été, les Brugeois ont fameusement renfloué les caisses. Abakar Sylla (20M€), Noa Lang (15M€), Clinton Mata (5M€) et Cyle Larin (1.5M€) ont quitté le navire, alors que le FCB pourrait encore empocher un gros chèque pour la vente définitive de Faitout Maouassa en Ligue 1 et le départ de Jack Hendry vers l'Arabie Saoudite. Deux départs estimés à près de 7M€... chacun.

Dans le sens des arrivées, Bruges a pu s'offrir les services d'Igor Thiago (8M€), Hugo Vetlesen (7.75M€) et Michal Skoras (6M€). Le jeune espoir du Barça Victor Barbera est arrivé gratuitement.

Exclusivement des joueurs offensifs, tandis que les Blauw & Zwart ont pu compter sur le retour de prêt de Maxim De Cuyper, qui jouera assurément un grand rôle cette saison et qui devrait être en concurence avec Bjorn Meijer sur un côté gauche très jeune mais incroyablement qualitatif. Après une bonne année avec le Club NXT, Shion Homma frappe à la porte de l'équipe première et recevra également une chance.

Ronny Deila pour ramener le titre au Jan Breydel ?

Cette affaire avait fait couler beaucoup d'ancre en fin de saison dernière. Sauf si vous étiez de passage dans une grotte dans le courant du mois de mai, vous n'avez pas manqué que Ronny Deila a quitté le Standard avant même la fin de la saison pour s'engager à Bruges, exactement comme lors de son départ de New-York City pour rejoindre le bord de Meuse.

Pour l'entraîneur norvégien, seule la victoire compte et rejoindre une équipe aux moyens si largement supérieurs à ceux du Standard n'était qu'une suite logique, une formalité. Pour la première fois depuis son arrivée en Belgique, Deila va se battre pour les premiers rôles et répéter la quatrième place de la saison dernière ne serait rien d'autre qu'une contre-performance.

Bruges a aussi des ambitions européennes, mais doit passer par les tours préliminaires de Conference League et jouera donc bien plus de matchs que lors de ses campagnes de Ligue des Champions.

Une longue saison se profile et Ronny Deila aura besoin d'un noyau suffisament large pour tenir le coup sur la longueur. Mais qui dit noyau large dit choix et casse-têtes... ils ne devraient pas manquer, dès les premières journées. Une contrainte ou un objectif ? L'avenir nous le dira.