Sadiki, Stassin : Anderlecht croit-il encore en ses jeunes ?

Tandis que Noah Sadiki a déjà été officialisé à l'Union, le départ de Stassin à Westerlo vient d'être confirmé. Deux jeunes joueurs talentueux âgés seulement de 18 ans quittent déjà le RSCA.

Nous étions les premiers, il y a quelques semaines, à vous révéler que Noah Sadiki était sur le départ. Le jeune latéral polyvalent du RSC Anderlecht, qui n'avait jamais réussi à convaincre Brian Riemer, semblait se diriger vers une nouvelle destination.

Malgré sa place dans le groupe repris pour le stage estival et ses quelques apparitions en amical, Sadiki aura finalement décidé de quitter le club de son enfance, de ses débuts, de sa ville.

Un "ket" de plus qui quitte le Lotto Park, et qui est désormais suivi par Lucas Stassin - en direction de Westerlo.

Deux profils talentueux et précoces

Pourtant, les deux jeunes hommes semblaient promis à un très bel avenir au sein de la maison Mauve.

Arrivé au club dès l'année de ses 6 ans, Sadiki franchit les paliers et parvient à se montrer chez les Espoirs, entraînés à l'époque par Robin Veldman. Quelques mois après avoir prolongé son contrat, il est titularisé par Kompany lors de la dernière rencontre de Play-offs face au Club de Bruges. Mazzù utilise Sadiki pour la première de la saison dernière, contre Ostende. Le jeune latéral prendra part à 15 rencontres avant la nomination de Riemer. Ensuite, il n'apparaîtra qu'à trois reprises, avant de disparaître du groupe en championnat.

La trajectoire de Stassin était elle aussi prometteuse. Arrivé au RSCA en 2014 en direction du Stade Brainois, Stassin se fait remarquer en marquant très régulièrement avec les Futures. Pour sa première avec les A, Mazzù le sélectionne pour la rencontre de Conference League face à West Ham et le fait monter au jeu.

L'attaquant continuera à empiler les buts avec les RSCA Futures - 15 buts et 3 assists en 29 rencontres. Suite à l'arrivée de Riemer et la montée en puissance de Slimani, il n'aura plus vraiment voix au chapitre : deux petites rencontres avec les A, pour 20 minutes de jeu.

Une conséquence du mercato et de la direction sportive d'Anderlecht

Inutile de le rappeler : Anderlecht possède une image de marque. Celle d'un club qui forme des jeunes de grand talent, et qui a l'habitude de les lancer très jeunes. Si cela a fonctionné avec Kompany, les limites - sportives - du "In Youth We Trust" ont été atteintes avec Mazzù.

Si certaines jeunes pousses, telles que Debast ou Verbruggen - parti cet été -, sont parvenues à se frayer une place de choix dans l'équipe première, ce n'est pas donné à tout le monde. Propulsés sur le devant de la scène, ces jeunes ont de grandes ambitions, comme on a pu le voir avec Duranville.

Désormais, Anderlecht veut se reconstruire en comptant sur ses recrues et en installant, comme l'a rappelé Riemer, une concurrence poussée. Riemer est là pour profiter des coups réalisés par Fredberg sur le mercato. Il est encore trop tôt pour reprocher, à l'image des déclarations de Sadiki, au tacticien danois de donner moins de crédit à la jeunesse de Neerpede et de compter sur des joueurs à la plus grande expérience et porteurs du nouveau projet.

En espérant que cela porte ses fruits assez vite...