Le Cercle va perdre l'un de ses meilleurs joueurs à quelques heures de la reprise !

Selon les informations rapportées par 1908.nl ce vendredi, le Feyenoord est sur le point de conclure un accord de principe avec Ayase Ueda pour un contrat pluriannuel.

L'attaquant japonais se montre impatient de rejoindre le club néerlandais, mais les négociations avec le Cercle, son club actuel, sont toujours en cours. Feyenoord propose une somme de huit millions d'euros, mais les Belges réclament une indemnité de transfert plus élevée pour le joueur encore sous contrat jusqu'à la mi-2026.

Le Feyenoord et Ayase Ueda semblent proches de parvenir à un accord de principe pour un contrat pluriannuel, selon les dernières informations publiées par 1908.nl. L'attaquant japonais a manifesté son impatience à l'idée de rejoindre le club néerlandais, mais les négociations avec son club actuel, le Cercle Brugge, se poursuivent.

Feyenoord est disposé à débourser huit millions d'euros pour acquérir Ueda, mais les dirigeants du Cercle insistent pour obtenir une indemnité de transfert plus élevée pour leur joueur. Actuellement, Ueda est encore sous contrat avec le Cercle Brugge jusqu'à la mi-2026, ce qui rend les négociations plus complexes.

Carlos Aviña, le directeur du Cercle Brugge, a révélé à Het Laatste Nieuws que Feyenoord n'est pas le seul club intéressé par le joueur japonais. En plus du club néerlandais, une équipe de Premier League, un club de la MLS et deux clubs espagnols ont également exprimé leur intérêt pour Ueda. Cependant, Aviña a clairement indiqué que le Cercle ne se précipitera pas pour se séparer du joueur et que les clubs intéressés doivent respecter leur demande financière.

La saison dernière, Ayase Ueda a quitté son Japon natal pour rejoindre le Cercle, où il a rapidement fait sensation. En 42 matches officiels, il a réussi à inscrire un impressionnant total de 23 buts, attirant ainsi l'attention des clubs européens.