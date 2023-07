🎥 Quand Lens parodie le départ d'Openda dans une vidéo géniale

Lens, après sa nouvelle superbe saison, aura été victime de son succès. En ce mercato, les Sang et Or ont déjà perdu des joueurs importants tels que Lois Openda et Seko Fofana.

Autre grand artisan de la superbe seconde place de Lens en Ligue 1 lors de la dernière saison, le gardien Brice Samba était lui aussi cité sur le départ. L'ancien portier de Nottingham Forest, nominé dans l'équipe-type de Ligue 1, prolonge finalement à Lens jusqu'en 2028. Pour annoncer la nouvelle, Lens a publié une vidéo très originale, s'inspirant de l'univers de la célèbre saga Star Wars. "Si Yopenda et l'iconique Sekowalker ont quitté ses rangs, le galactique Obi-Wan Kenobrice n'a pas basculé du côté obscur de la force". Tout simplement génial ! 𝙵𝚊𝚌𝚎 𝚊̀ 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚗𝚊𝚌𝚎 𝚏𝚊𝚗𝚝𝚘̂𝚖𝚎... 🪐 pic.twitter.com/7Qq95COKkF — Racing Club de Lens (@RCLens) July 28, 2023