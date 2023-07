"Van Bommel a compris mon choix"

Calvin Stengs ne restera pas à l'Antwerp. Le milieu de terrain néerlandais a finalement décidé de tenter une nouvelle expérience, au sein du Feyenoord Rotterdam, champion des Pays-Bas en titre.

Interviewé par le média néerlandais NOS, Calvin Stengs est revenu sur son choix de privilégier le Feyenoord plutôt qu'être transféré définitivement au Great Old.

Un choix qui en décevra plus d'un à Anvers. A commencer par le coach, Mark van Bommel. "Il me voulait à l'Antwerp, parce que nous avons fait une bonne saison ensemble et qu'il pensait que je pouvais encore m'y développer. Mais il comprend aussi que Feyenoord est un bon club et que je connais bien l'entraîneur (Arne Slot, nda)", a déclaré Stengs.

Stengs a été influencé dans son choix par son beau-père, la légende néerlandaise Frank De Boer. "Il y avait des rumeurs dans la famille à propos du Feyenoord. Puis Frank m'a appelé lui-même et m'a dit que je devais partir. Il m'a donné sa bénédiction. Non pas que j'en aie besoin, bien sûr. Mais il m'a appelé et a pensé que Feyenoord était le meilleur choix pour moi", a confié Stengs.

De son côté, van Bommel est lui aussi revenu sur ce transfert, lors de sa conférence de presse. "C'est regrettable, oui, mais on ne peut pas toujours contrôler cela. Nous aurions aimé le garder ici, mais il a lui-même choisi d'aller au Feyenoord.