Cet ancien flop du Standard va rejoindre Laszlo Bölöni et Metz en Ligue 1

Certains échecs en début de carrière ne sont pas toujours significatifs des saisons qui suivent. La preuve avec Benjamin Tetteh qui va signer en Ligue 1.

Arrivé au Standard en provenance du Ghana en 2015, Benjamin Tetteh n'avait jamais vraiment réussi à s'imposer à Liège. Titulaire à six reprises (pour un but), l'attaquant était parti au Bohemians Prague puis au Sparta Prague, il s'est mis en évidence à l'occasion d'un prêt à Maltayaspor, en Turquie.

Ses 12 buts et 10 passes décisives en 58 rencontres de championnat turc ont convaincu Hull City de le recruter l'éte dernier. En Championship, le bilan est plus délicat avec un but et quatre assists.

Alors qu'il lui reste un an de contrat, celui qui est devenu international ghanéen va découvrir un nouveau championnat. En effet, le journal L'Equipe confirme que Tetteh va rejoindre le FC Metz dans les prochaines heures. Il va donc côtoyer un certain Georges Mikautadze à la pointe de l'attaque en Ligue 1.