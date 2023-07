Hugo Cuypers a repris ses bonnes vieilles habitudes

Pour sa première rencontre de championnat de la saison, La Gantoise s'est imposée face au KV Courtrai (3-2). Meilleur buteur de D1A la saison dernière, Hugo Cuypers s'est distingué en marquant le but du 2-1.

Malmenée en début de match, La Gantoise a ensuite égalisé grâce à l'aide bien involontaire de Radovanovic, avant de voir son attaquant Hugo Cuypers marquer le but du 2-1 d'une reprise de la tête.

Dans sa réaction d'après-match, Cuypers relativisait quant aux difficultés rencontrées par les Buffalos lors de cette rencontre. "Nous avons tout de même réussi à marquer un but et à conserver les trois points à la maison, c'était le plus important aujourd'hui", a déclaré Cuypers dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Nous voulions surtout être dans le peloton dès le début. Certaines choses peuvent encore être améliorées, mais il s'agit maintenant de prendre les points pour ne pas avoir à rattraper notre retard (par après)."

"Nous avons maintenant les trois points en poche. Il n'y a que ces deux buts qui sont tombés trop facilement. Lors du 0-1, nous avons remarqué que nous n'avons pas été assez durs en début de match. Heureusement, nous avons rectifié le tir."

La Gantoise a mené 3-1, avant de se faire peur en fin de rencontre. "Après la mi-temps, nous étions sur la bonne voie et nous nous sommes même procuré suffisamment d'occasions pour porter rapidement le score à 4-1, mais nous n'avons pas réussi à le faire. En fin de match, les choses se sont un peu tendues, ce qui n'aurait pas dû arriver. Non, il n'y avait pas de doute dans notre groupe après 3-2, mais il faut rester concentré. En fait, nous aurions dû terminer le match plus tôt."

Les Buffalos voudront jouer les premiers plans cette saison. Un Cuypers en forme sera une arme de poids. "C'est agréable que les choses se passent aussi bien. Nous pouvons faire mal à beaucoup d'équipes et tant que nous y parvenons, nous sommes très dangereux", a conclu le joueur de 26 ans.