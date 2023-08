🎥 Un ancien flop d'Anderlecht fait chuter le PSG

Nombreux sont ceux qui se rappellent encore du passage de Sebastiano Esposito au RSC Anderlecht. Présenté comme un joueur talentueux, l'attaquant n'avait jamais réussi à s'adapter au football belge.

Après seulement quelques mois et 2 buts en 21 matchs avec Anderlecht, Esposito voyait l'Inter le prêter à nouveau, à Bari. Au sein de l'équipe de Serie B, il marquera deux buts lors de ses deux premiers matchs, avant d'encore inscrire deux buts et délivrer deux assists.

De retour à l'Inter après une saison assez compliquée, Esposito a reçu du temps de jeu en amical, dans le cadre d'une rencontre face au Paris Saint-Germain.

Monté au jeu à la 77e, il ne lui aura fallu que 4 petites minutes pour trouver le chemin des filets. D'un beau plat du pied, il a trompé Donnarumma et égalisé à 1-1.

L'Inter marquera le but du 1-2 quelques minutes plus tard, via Sensi. Le score de la rencontre ne changera ensuite plus jusqu'au coup de sifflet final.