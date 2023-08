Genk joue déjà l'un des matchs les plus importants de sa saison

Ce mercredi soir (19h), le KRC Genk reçoit les Suisses du Servette FC dans le cadre du 2e tour des éliminatoires pour la Ligue des Champions.

Tenu en échec lors du match aller (1-1, après avoir mené), Genk n'aura pas le droit à l'erreur ce mercredi soir. Le coach, Wouter Vrancken, le sait : cette rencontre est déjà l'une des plus importantes de la saison.

"Tout le monde est effectivement en forme. Nous sommes tout à fait prêts, mais ce ne sera certainement pas facile. Le Servette FC ne nous facilitera pas la tâche demain, tout comme la semaine dernière. Nous savons qu'ils ont des qualités spécifiques. Les détails feront la différence demain", a déclaré Vrancken en conférence de presse. "Il est bon d'entendre que plus de 15 000 supporters seront là. Nos fans ont souvent montré ces dernières années qu'ils pouvaient faire la différence avec l'équipe. Tout comme les supporters, le groupe de joueurs et le staff technique sont eux aussi impatients d'accéder au tour suivant. Nous voulons tous le plus haut possible, mais nous devons d'abord éliminer le Servette FC."

Mark McKenzie, le défenseur américain du KRC Genk, a quant à lui préfacé cette rencontre, avec un seul (et encore lointain) objectif : la Ligue des Champions. "Nous avons l'intention d'y aller à fond dans ces qualifications. Nous sommes entièrement concentrés sur nous-mêmes et nous sommes bien préparés pour ce match. Nous voulons gagner chaque match, quelle que soit la compétition. Chaque 'Genkie' rêve de la Champions League. La première étape : battre le Servette FC."