Avant de penser à Doku, Manchester City finalise un transfert record

Le RB Leipzig et Manchester City sont parvenus à un accord pour le transfert de Josko Gvardiol. À 21 ans, le Croate devient ainsi le défenseur le plus cher de l'histoire et rejoindra Kevin De Bruyne.

C'est ce que rapporte BILD ce mercredi après-midi. Manchester City versera pas moins de 90 millions d'euros à Leipzig, en plus des bonus. Jusqu'à présent, le transfert de Harry Maguire de Leicester City à Manchester United était le plus cher de l'histoire pour un défenseur, les Red Devils ayant payé environ 87 millions d'euros pour l'Anglais en 2019. Auparavant, plusieurs clubs avaient exprimé leur intérêt pour Gvardiol. Outre City, Chelsea était également très intéressé par le Croate. Leipzig aurait reçu une offre de 80 millions d'euros, mais l'a rejetée. En conséquence, Gvardiol a prolongé son contrat en Allemagne jusqu'en 2027. Dans le cadre du transfert, City et Leipzig disputeront également un match amical qui rapportera 1,5 million d'euros supplémentaires aux Die Roten Bullen. Le Lyonnais Castello Lukeba est le principal candidat à la succession de Gvardiol.