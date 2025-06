L'un des grands talents de La Gantoise quitte le club pour la moitié de sa valeur marchande

Il y aura un sacré chantier pour Ivan Leko à La Gantoise, qui va devoir se renforcer. Et l'un des grands talents du club, qui a vécu une saison compliquée, va s'en aller.

Selon Sacha Tavolieri, spécialiste du mercato belge, Noah Fadiga (25 ans) quitte en effet La Gantoise, direction la Grèce et l'Aris Salonique. L'ailier formé au club avant de passer notamment par Bruges n'avait plus qu'un an de contrat, et c'était donc la dernière opportunité pour Gand d'en tirer quelque chose.

Lors de la saison écoulée, Fadiga a disputé 31 matchs pour 6 buts, mais a surtout manqué un grand nombre de rencontres. En effet, en novembre dernier, le fils de Khalilou Fadiga s'était écroulé sur le terrain, victime d'une alerte cardiaque.

Fadiga frappé par des problèmes cardiaques

Un problème au coeur avait été détecté et Fadiga était resté éloigné des terrains durant de longs mois, le temps pour les docteurs de déterminer s'il pouvait reprendre sa carrière sans risques. Après avoir reçu le feu vert médical, il est revenu dans l'équipe juste à temps pour les Playoffs.

Des Playoffs qui, comme pour toute l'équipe gantoise, n'ont pas été mémorables pour le latéral belgo-sénégalais - Noah Fadiga a même manqué les deux derniers matchs de la saison suite à un carton rouge. Mais sa valeur marchande restait de 3 millions d'euros.

Cependant, avec un an de contrat seulement et après ses soucis médicaux, La Gantoise se contentera d'1,5 million d'euros de la part de l'Aris Salonique pour son ailier, précise Tavolieri. Le transfert devrait bientôt être officialisé.