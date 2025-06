Et de trois : nouveau renfort pour la RAAL dans cette entame de mercato

La RAAL a commencé son mercato très tôt et a déjà officialisé sa troisième recrue de l'été. C'est désormais un ailier gauche qui arrive de National.

Et de trois : après les arrivées de Célestin De Schrevel (gardien, Gand) et Lucas Bretelle (milieu, Orléans), la RAAL a officialisé un troisième transfert pour la saison à venir. Théo Epailly (26 ans) arrive libre de l'US Boulogne-sur-Mer, et signe un contrat jusqu'en 2028 à La Louvière.

Epailly a été formé au PSG, à l'AS Monaco et au Havre, avant de signer à l'Entente Sannois Saint-Gratien puis de percer à l'AF Virois. En janvier 2024, il avait signé à Boulogne, en National (D3), et reste sur une belle saison (30 matchs, 7 goals, 5 assists).

Epailly est caractérisé, selon son nouveau club, par sa combattivité, et intéressait plusieurs clubs en France après sa belle saison. La RAAL confirme son intérêt pour le National après l'arrivée de Lucas Bretelle en provenance d'Orléans un peu plus tôt.