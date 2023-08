🎥 Jérémy Doku fait encore le show en match amical avec Rennes

Jérémy Doku est en grande forme durant cette présaison. Face à Nottingham Forest, le Diable Rouge a encore sorti quelques dribbles dont il a le secret.

Jérémy Doku va-t-il quitter le Stade Rennais cet été ? Ce n'est pas le transfert le plus plausible pour nos Diables Rouges, mais l'ailier attire énormément les regards, et sa très bonne préparation y contribue.

Après sa démonstration technique face à West Ham (à revoir ici), Jérémy Doku a encore offert quelques très beaux dribbles lors de la victoire de Rennes contre Nottingham Forest (0-4), mettant le feu dans la défense et alertant le portier adverse.