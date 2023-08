L'élimination de Genk en Ligue des Champions n'a pas que des conséquences au niveau européen

Suite à cette élimination face à un adversaire qui était réduit à 10 dès les premières minutes, Genk est reversé en 3e tour préliminaire de l'Europa League.

Les Limbourgeois joueront les 10 et 17 août prochains face à l'Olympiakos.

Suite à ces nouvelles échéances, la Pro League a dû procéder à plusieurs changements. Genk se déplacera au Cercle de Bruges le 13 août. Les Limbourgeois accueilleront ensuite Charleroi le 20 août. La rencontre face au Club de Bruges, prévue initialement le 27 août dans le cadre de la 5e journée, est quant à elle reportée. Les Brugeois sont en effet, eux aussi, concernés par l'Europe cette saison. Après leur victoire 3-0 face à Aarhus à l'aller, ils jouent la manche retour ce jeudi soir (20h).

