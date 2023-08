🎥 Tarik Tissoudali confirme son retour en forme, et de bien belle manière !

Suite à de longs mois passés sous la touche suite à une grave blessure, Tarik Tissoudali n'avait presque pas eu l'occasion de s'illustrer la saison dernière sous les couleurs de La Gantoise.

C'était le 22 juillet 2022, contre Saint-Trond. Tarik Tissoudaliu devait quitter le terrain de la Ghelamco Arena sur blessure. Le lourd verdict tombait peu après : déchirure des ligaments croisés. Un coup dur pour l'attaquant qui sortait d'une très belle saison 2021-2022, allait alors passer de longs mois hors des terrains et louper la Coupe du monde avec le Maroc.

De retour en avril dernier, Tissoudali avait progressivement retrouvé des sensations et du temps de jeu. En Europe Play-offs, il parviendra à donner deux assists et marquer un but sur trois rencontres consécutives.

Tissoudali, que l'on espère débarrassé de ses problèmes physiques, poursuit sa relance. Ce jeudi soir lors du match retour de qualifications pour la Conference League, il a activement participé à la belle victoire des Gantois face à Zilina (2-5). Passeur décisif sur le premier but de la rencontre, des oeuvres d'Hjulsager, le Marocain a ensuite inscrit un joli but à la 70e minute. Déboulant de son côté gauche, il a ensuite enroulé le ballon dans la lucarne et porté le score à 1-3.