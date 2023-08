"Devoir vendre avant d'acheter ? C'est de l'histoire ancienne"

Malgré le début de saison compliqué, tout n'est pas noir du côté d'Anderlecht ces dernières semaines. Notamment financièrement.

Les 20 millions payés par Brighton pour Bart Verbruggen ont rendu le sourire aux finances mauves dès le début du mercato. Ce qui a permis au Sporting de déposer 13 millions pour recruter Kasper Dolberg, Luis Vazquez et Louis Patris, les trois transferts payants des Mauves jusqu'ici.

Mais ce n'est pas tout. Dans une interview accordée au Laatste Nieuws, Marc Coucke explique que de manière plus large, la trésorerie du club se porte mieux : "Toutes ces histoires qu'Anderlecht ne pourrait plus rien se permettre financièrement et qu'il faut d'abord vendre pour acheter : oubliez ça, c'est de l'histoire ancienne".

Le propriétaire va même plus loin : "On peut tenir financièrement. Jesper Fredberg a reçu un très beau budget pour participer aux transferts, avec lequel tu devrais vraiment pouvoir réaliser nos ambitions". De quoi mettre un peu de pression sur les décideurs bruxellois et le staff sportif lors des prochaines semaines ?