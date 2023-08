"On a gâché notre match" : Felice Mazzu fulmine après la défaite de Charleroi au Cercle

Charleroi a concédé au Cercle sa première défaite de la saison. De quoi agacer son entraîneur Felice Mazzu.

Aucun coach n'aime les matchs où son équipe se retrouve menée dès le quart d'heure. Mais connaissant l'importance de la mentalité et de l'engagement dans le discours de Felice Mazzu, le début de match des Zèbres au Cercle est d'autant plus décevant.

Mazzu n'a pas cherché à cacher sa déception en après-match : "J’ai le sentiment qu’on a gâché notre match sur notre première mi-temps. On a été quasiment inexistant dans les duels. Le Cercle méritait de mener à la mi-temps. On ne peut pas commencer nos matches comme on l’a fait en première mi-temps avec une telle pauvreté" avoue-t-il au micro d'Eleven.

Pour le Sporting, il est impératif de se ressaisir dès dimanche prochain à l'occasion du choc wallon face au Standard : "Il n’y a rien de dramatique et il faut rester calme et ne pas tirer à boulet rouge sur les joueurs. Mais on doit élever notre niveau. Et le niveau individuel et collectif en première était insuffisant. On va donc devoir travailler sur le mental. Il faut de l’envie d’aller à l’impact et de respecter le plan de jeu".