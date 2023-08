Enfin le bout du tunnel dans la saga Roméo Lavia ?

Lavia à Southampton, jusqu'à quand ? Le jeune Diable Rouge est désireux de quitter les Saints, chez qui il a explosé la saison dernière mais qui sont relégués en Championship.

Le milieu de terrain âgé de 19 ans a un accord verbal avec les Reds. Ce serait plutôt de l'autre côté que cela cale. Southampton se montrerait intraitable et demanderait 58 millions d'euros pour l'ancien d'Anderlecht. Liverpool a déjà déposé trois offres, la dernière évaluée à 53,6 millions d'euros. Toutes trois ont été rejetées.

Les discussions se poursuivent. Ce mardi, un indice - qui pourrait être de taille - vient d'être jeté sur l'avenir de Lavia. Le Belge est en effet absent de la sélection de Southampton pour le déplacement à Gillingham en Carabao Cup (20h45).

