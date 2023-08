L'enfant terrible Didier Lamkel Zé a-t-il fait ses adieux au football belge ?

Le KV Courtrai a communiqué ce mardi, officialisant le départ de Didier Lamkel Zé au club truc d'Hatayspor.

Arrivé en 2018 à l'Antwerp, le Camerounais s'est vite fait remarquer pour son caractère bien trempé, multipliant les frasques. En Pro League, il aura marqué 15 buts et délivré 8 assists, pour 71 matchs joués.

Comme nous vous le révélions dernièrement, Lamkel Zé ne compte pas (sauf surprise) rejouer en Belgique.

Entre son clash avec l'Antwerp, son départ en prêt à Khimki, ou ses récentes déclarations où il considérait "mériter mieux que Courtrai", le Camerounais aura défrayé la chronique à plusieurs reprises.

🤝 Didier Lamkel Zé verlaat KV Kortrijk en trekt definitief naar Hatayspor in Turkije.



We wensen Didier veel succes in zijn verdere carrière! pic.twitter.com/FMMzW2AfBP