Didier Lamkel Zé, toujours à Courtrai, a-t-il trouvé une solution ?

On l'oublierait presque, mais Didier Lamkel Zé est toujours sous contrat au KV Courtrai. L'enfant terrible du football belge s'est fait discret, mais une option se dessinerait.

Où en est Didier Lamkel Zé ? L'ailier camerounais est toujours sous contrat au KV Courtrai, mais les Kerels ne comptent pas sur lui après son retour prématuré du Wydad Casablanca la saison passée. Depuis le début du mercato, cependant, Lamkel Zé se faisait discret et aucune rumeur ne voyait le jour.

Quand on connaît le personnage, le calme plat est une bonne chose, préférable aux polémiques qui l'ont entouré jusqu'ici. Selon nos informations, Didier Lamkel Zé et son entourage travaillent tranquillement à une solution, si possible en D1 - mais pas en Belgique, où le joueur paraît "cramé".

Le Nieuwsblad nous informe de son côté d'une offre en provenance de Turquie : c'est le club de Hatayspor, en D1 turque, qui se serait renseigné concernant Lamkel Zé. Affaire à suivre.