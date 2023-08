🎥 Le superbe show technique du talent Belgo-Marocain Ismael Saibari

Passé par les jeunes du RSC Anderlecht puis du KRC Genk, Ismaël Saibari (22 ans) poursuit sa progression au sein du PSV Eindhoven.

Intégré la saison dernière au sein du groupe pro du PSV - en même temps qu'un certain Johan Bakayoko -, Ismael Saibari a déjà montré à plusieurs reprises ses qualités techniques balle au pied.

Convoité par la Belgique et appelé par Roberto Martinez, il avait refusé les Diables Rouges il y a plus d'un an, décidant de représenter les couleurs du Maroc. Un choix qui l'amènera vers une victoire finale lors de la récente CAN U23.

Ce mardi soir, lors de la manche aller du match de 3e tour qualificatif pour la Ligue des Champions face au Sturm Graz, Saibari s'est fait plaisir. En prise avec plusieurs adversaires sur le côté droit, Saibari a gardé le ballon au terme d'un très bel enchaînement technique, mystifiant deux adversaires, dont un sur un petit pont.

Le PSV s'est imposé 4-1, avec deux assists de Bakayoko. L'international espoirs avec la Belgique et ancien de l'Union, Yorbe Vertessen, est monté en toute fin de match. L'ancien Brugeois Noa Lang était titulaire.