Coefficient UEFA : une semaine mitigée....mais réjouissante

Les matches européens de cette semaine sont de nouveau derrière nous. Il est temps de se tourner vers les classements de l'UEFA. Les clubs belges ont connu une journée correcte et ont légèrement devancé le Portugal. Quant à la Turquie, elle a connu une semaine de rêve.

Pour l'instant, les choses ne vont pas bien pour le KRC Genk dans les qualifications européennes. Après avoir dû dire adieu à la Ligue des champions la semaine dernière, les choses ont mal tourné jeudi lors du troisième tour préliminaire de l'Europa League. Après seulement 22 secondes, le KRC Genk était déjà mené au score contre l'Olympiakos Le Pirée. En Grèce, le 1-0 était encore au tableau après 90 minutes, ce qui signifie que Genk n'a pas donné à notre pays de points de coefficient cette semaine.

Mais ne vous inquiétez pas. Lors du troisième tour préliminaire de la Conference League, le KAA Gent et le Club de Bruges se sont imposés sans problème. Les Buffalos ont infligé un 5-0 au club polonais Pogoń Szczecin. Les Blauw en Zwart se sont imposés 5-1 face aux Islandais du KA Akureyri. Les victoires de Gand et du Club valent chacune 0,200 point. La Belgique s'est donc enrichie de 0,400 points à l'issue de cette semaine. Au total, les clubs belges ont récolté 1 200 points cette saison. Au classement de l'UEFA, notre pays est désormais huitième avec un total de 35 600 points.

Deux victoires également pour le Portugal

Il sera difficile pour la Belgique de ravir la septième place au Portugal. Les Portugais ont perdu Vitória Guimarães la semaine dernière, mais les autres clubs ont réussi cette semaine. Le FC Arouca s'est imposé 2-1 face à Brann lors du troisième tour préliminaire de la Conférence. Le SC Braga s'est imposé 3-0 face au FK TSC Backa Topola lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Les points accumulés par le Portugal doivent être partagés par six (également Benfica, Porto et Sporting). En effet, le Portugal a délégué six équipes au début de cette saison. Alors que les points accumulés par la Belgique ne doivent être divisés que par cinq. Le Portugal a donc récolté 0,333 points cette semaine, soit à peine moins que la Belgique.

L'ascension de la Turquie

Derrière la Belgique, l'Ecosse reste à la neuvième place. Comme la Belgique, les Ecossais ont également gagné 0,400 points cette semaine. Au classement de l'UEFA, nous devons faire face à un nouveau numéro dix, la Turquie. Les Turcs ne sont autorisés à aligner que quatre équipes en Europe cette saison, mais ces quatre équipes ont toutes remporté leur match cette semaine.

Lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, Galatasaray s'est imposé 0-3 face à l'Olimpija Ljubljana. Par ailleurs, lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des conférences, Fenerbahçe SK s'est imposé 3-1 contre Maribor, Besiktas a battu Neftçi PFC 1-3 et Adana Demirspor a renvoyé le NK Osijek chez lui 5-1. Au total, les clubs turcs ont récolté pas moins de 1 000 points cette semaine. Au total, les clubs turcs ont récolté 2 750 points cette saison. Aucun pays du top 20 n'a fait mieux cette saison. L'écart total entre la Belgique et la Turquie est toujours de 6 250 points. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de la progression de la Turquie pour l'instant.

Classement UEFA le 10/08/2023

07. Portugal - 47 149 (1 833)

08. BELGIQUE - 35 600 (1 200)

09. Ecosse - 31 050 (1 400)

10. Turquie - 29 350 (2 750)

11. Autriche - 29 300 (1 500)

12. Suisse - 28 475 (0 700)