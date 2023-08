Le Sporting d'Anderlecht tient son nouveau renfort... défensif

Ludwig Augustinsson, latéral gauche suédois, devrait selon Fabrizio Romano être très prochainement prêté au Sporting d'Anderlecht. Le joueur de 29 ans appartient au FC Séville.

D'après le grand spécialiste des transferts, il serait prêté pour une saison. Il ne parle pas d'une option d'achat. La saison dernière, Ludwig Augustinsson était prêté à Mallorca. Il a aussi porté le maillot d'Aston Villa.

Excl: Anderlecht are set to sign Ludwig Augustinsson as new fullback on loan from Sevilla until June 2024 🚨🟣🇸🇪



Former Aston Villa player will travel soon for medical tests. pic.twitter.com/5mV9tPlE24