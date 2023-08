Mignolet à la rescousse de Tedesco ? Il donne sa réponse après la victoire de Bruges

Simon Mignolet pourrait-il sortir de sa retraite internationale suite à la grave blessure de Thibaut Courtois ? Le gardien du Club de Bruges a répondu à cette question après sa belle victoire ce jeudi.

Le Club de Bruges ne s'est pas fait peur ce jeudi en préliminaires de la Conference League, face au KA Akureyri (5-1). Après une rencontre à sens unique et lors de laquelle il a eu peu de boulot, Simon Mignolet s'est exprimé sur la récente grave blessure de Thibaut Courtois ; une rumeur annonçait en effet qu'il pourrait envisager de sortir de sa retraite internationale suite à cette mauvaise nouvelle.

"Je souhaite un bon rétablissement à Thibaut, j'espère qu'il pourra revenir le plus vite possible. C'est le plus important en ce moment", commence Mignolet au micro de Het Laatste Nieuws. "Mais pour moi, ça ne change rien. Le choix que j'ai fait à l'époque n'était pas dépendant de la situation de Thibaut. J'ai fait ce choix pour moi-même".

Ca ne veut pas dire que si Domenico Tedesco l'appelle, il ne décrochera pas. "J'ai toujours dit que le sélectionneur pouvait m'appeler en cas de besoin, mais selon moi, ce n'est pas le cas. Nous avons assez de jeunes gardiens qui peuvent aider. Bien sûr, il peut m'appeler, mas je ne crois pas que ce serait nécessaire".