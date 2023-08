Officiel : Anderlecht tient le créateur qu'il lui manquait pour épauler les attaquants

Le Sporting a annoncé sa septième recrue du mercato. Alexis Flips débarque en provenance de Reims.

L’effectif d’Anderlecht continue de prendre forme, notamment dans le secteur offensif. Les Mauves ont déjà fait venir deux attaquants de pointe mais il manquait encore d’un joueur capable les alimenter en faisant la liaison avec le milieu de terrain. Surtout vu la blessure de Yari Verschaeren et le départ de Lior Refaelov.

C’est en ce sens qu’il faut interpréter l’arrivée d’Alexis Flips. Révélé en même temps que Will Still au Stade de Reims, le milieu offensif de 23 ans se caractérise avant tout par son amour de la dernière passe.

Auteur de 6 buts et 6 assists la saison passée, il pourrait également rendre de fiers services au Sporting grâce à sa polyvalence. En effet, en plus de pouvoir jouer dans l’axe, il peut également évoluer sur les deux flancs et ainsi amener un peu plus de concurrence dans le département offensif. Alexis Flips a signé un contrat de cinq ans au Lotto Park.