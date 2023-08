Qui est Alexis Flips, le nouveau renfort offensif du RSC Anderlecht ?

Anderlecht tient son nouveau meneur de jeu : Alexis Flips arrive du Stade de Reims, où Will Still l'avait fait énormément progresser la saison passée.

Un joueur made in Will Still ?

Alexis Flips a disputé sa première saison complète en 2021-2022, disputant 28 matchs pour 2 buts et 4 assists. Mais c'est la saison passée qu'il va totalement se révéler avec le Stade de Reims, particulièrement à partir du moment où un certain Will Still va prendre les rênes de l'équipe.

En tout, Flips jouera 35 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 6 buts et délivrant 6 passes décisives. Il ne quittera presque plus le onze à partir de la nouvelle année, mettant une impressionnante versatilité au service du collectif. "Le déclic est sûrement venu grâce à Will, qui a apporté un dynamisme à l’équipe. On joue sans pression, on s’amuse, on prend du plaisir tous ensemble et ça fonctionne bien", déclarait Alexis Flips au média L'Union.

Une versatilité incroyable

Alexis Flips est annoncé comme "le nouveau n°10" du RSC Anderlecht, mais ce serait aller un peu vite en besogne. Oui, Flips peut venir compenser le manque de créativité constatable au coeur du jeu bruxellois, et a dans son arsenal le poste de milieu créatif laissé vacant par le départ de Refaelov et la lourde blessure de Verschaeren.

Mais Flips est un vrai couteau-suisse. La saison passée, il a joué la majorité des matchs en tant qu'ailier gauche, un poste où Francis Amuzu a parfois manqué d'une doublure (et un départ de celui-ci n'est pas écarté). En cas de besoin, il peut aussi occuper tous les postes du flanc... droit ! Brian Riemer aura de quoi faire, et on ne serait pas surpris qu'il expérimente avec son nouveau joueur.

Amateur de caviars

Alexis Flips a des goûts de luxe. En effet, ce qu'il préfère... c'est le caviar. De préférence le caviar maison, produit directement par son pied droit. "J’aime bien faire marquer et je respecte le football. Je n’ai pas envie de tuer une action par une frappe alors qu’il fallait faire la passe", prévient-il dans un entretien accordé à So Foot en mars dernier.

"Ce que je préfère, c’est trouver la passe clé qui transperce la ligne, les caviars. J’ai envie que le supporter se lève et dise : « Oh, le caviar ! »", continue le futur anderlechtois. Il en profite pour révéler son poste de prédilection, lui qui a souvent joué sur l'aile gauche : c'est bien en 10 qu'il souhaite s'épanouir.

Suivi par la Fédération

Flips est international français en équipes de jeunes, depuis les U16 jusqu'aux U20. S'il a déjà 23 ans, il était encore sélectionnable pour l'Euro U21 en juin dernier, et avait été présélectionné - une présélection "confidentielle", mais révélée par Will Still, rigolait Alexis Flips dans l'entretien avec So Foot évoqué plus haut.

Malheureusement pour lui, Sylvain Ripoll ne l'emmènera finalement pas à Cluj-Napoca pour la phase finale de l'Euro. Mais Flips reste donc un jeune talent fort suivi au sein du football français, ce qui en fait un joueur "bankable" à l'avenir - et Jesper Fredberg le sait. Les 4,5 millions investis pourraient s'avérer fort rentables.