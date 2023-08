Will Still promet beaucoup de bonheur aux supporters anderlechtois avec Alexis Flips

Will Still a bien connu Alexis Flips à Reims. Il voit son ancien protégé amener beaucoup de créativité à Anderlecht.

Pour Alexis Flips, tout juste recruté par Anderlecht, la saison de l'éclosion définitive a coïncidé avec l'arrivée de Will Still à Reims. Après une première saison 2021/2022 où il a affectué ses grands débuts, le milieu offensif a confirmé, décrochant plus de temps de jeu avec un bilan de 6 buts et 6 assists lors du dernier exercice.

Interrogé par Eleven, Will Still est donc élogieux envers son ancien joueur : "Il est très polyvalent, capable de jouer aux quatre postes en attaque. Sa plus grosse qualité, ça reste ses pieds. Il voit très vite le jeu, il est capable de débloquer certaines situations avec une créativité très intéressantes. Il est aussi facile du pied droit que du pied gauche".

Flips dispose donc d'un profil qui devrait permettre d'aérer le jeu anderlechtois, de faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque : 'Son mouvement entre les lignes et sa capacité à se rendre disponible pour jouer vers l'avant sont un gros plus pour lui. C'est un joueur certainement intéressant" continue Still. Des propos qui n'attendent que d'être confirmés par le principal intéressé sous la vareuse mauve et blanche.