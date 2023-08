🎥 But annulé pourtant valide, coup-franc anodin pour sceller la défaite et blessure : la malchance de Jordan Bustin avec le RFC Liège

Liège avait fait le plus dur : ouvrir le score à cinq minutes du terme. Un but finalement annulé pour une position de hors-jeu... du mauvais joueur.

Le RFC Liège a joué de malchance, ce samedi, face à Dender. Dans une rencontre engagée et disputée, les joueurs de Gaëtan Englebert font la différence à cinq minutes du terme. Un coup-franc parfait de d'Ostilio arrive sur Jordan Bustin, qui trompe le portier adverse d'une tête plongeante.

Un but annulé quelques secondes plus tard pour une position de hors-jeu... de Benjamin Lambot, et non de Jordan Bustin. Une erreur d'arbitrage, un coup de malchance qui fait mal au matricule 4. "On a revu les images, Benjamin ne touche pas la balle et n'intervient pas dans l'action. Le but aurait été validé avec le VAR, mais il n'y est pas en Challenger Pro League et on le savait bien" regrette le défenseur central après la partie.

D'autant que cinq minutes plus tard, soit quelques secondes avant le début du temps additionnel, le même Jordan Bustin met à un terme à une action dangereuse de Dender. Coup-franc, magistralement botté par Lennard Hens, qui termine sa course dans la lucarne de Kevin Debaty.

"C'est une situation de 1 contre 1. Si je ne fais pas la faute, il va au but. Je ne me dis pas qu'un coup-franc dans une telle position va être si dangereux. S'il la recommence 9 fois, je ne pense pas qu'elle rentre à nouveau" poursuit Jordan Bustin.

FT | Lennard Hens schiet FC Dender op heerlijke wijze naar de overwinning! ‚ėĄÔłŹ #RFCLDEN pic.twitter.com/VqLfC3WmBQ — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) August 12, 2023

Malgré cette poisse, le défenseur central a livré une belle prestation, pour sa toute première dans le niveau professionnel. "J'étais bien dans le match, avec quelques interventions qui m'ont mis en confiance. On a vu que Dender avait une belle équipe et on a su rivaliser avec eux. C'est un revers malheureux, mais il faut se concentrer sur le match contre le SL16 FC et aller là-bas pour prendre les trois points, a conclu Jordan Bustin, qui pourrait s'être blessé sur l'action du but annulé.

Lors de la tête plongeante, un défenseur de Dender retombe sur l'arrière central liégeois. Si une luxation de l'épaule voire une entorse ne sont pas à exclure, des examens complémentaires seront réalisés très prochainement pour connaître l'identité exacte de cette blessure.