Les joueurs changent, pas les résultats

Chaque semaine, l'Union perd un joueur, le remplace, mais le résultat est le même : une victoire, et cette fois avec beaucoup de buts inscrits.

Après avoir battu Anderlecht et le Standard, l'Union continue son début de saison parfait sous la houlette de son nouveau coach, Blessin. Charles Vanhoutte est lui aussi un nouveau venu au Parc Duden et ce dernier ne boude pas son plaisir ces dernières semaines.

"Nous avons dominé le match dès la première minute, même si nous avons eu un peu de mal au début parce qu'ils ont joué en homme à homme. Grâce à des actions individuelles, nous avons pris l'avantage. C'était un beau but de l'OHL, mais avant et après ils n'étaient pas dangereux. Après cela, nous avons augmenté le score."

Ce samedi, l'Union a démontré une nouvelle fois que l'équipe avait de la profondeur de banc, ce qui plait à l'ancien joueur du Cercle de Bruges. "Les remplaçants des joueurs partis savent qu'ils doivent être présents tout de suite et ils le sont. Notre force réside principalement dans notre collectif. Bien sûr, avec Bart (Nieuwkoop, ndlr) et Senne (Lynen, ndlr), nous avons perdu deux joueurs importants, mais Lazare (Amani, ndlr) et Casper (Terho, ndlr) ont fait un excellent travail en tant que remplaçants. 9 sur 9, c'est bien, nous n'avons pas non plus joué contre les plus petites équipes. Il nous reste du chemin à parcourir, continuons sur cette lancée."