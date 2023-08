Quand Neymar rime avec Pétrodollars

Selon RMC Sport, le club saoudien a déjà trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert. Les négociations avec Neymar sont également bien avancées, selon Fabrizio Romano. Il semblerait que la star brésilienne soit attirée par l'énorme offre.

Neymar aurait récemment déclaré qu'il n'y avait pas d'avenir pour lui au PSG. Le champion de France l'a même écarté du groupe pour le match de Ligue 1 contre Lorient samedi (0-0). Le dribbleur semblait viser un retour au FC Barcelone, mais l'histoire est difficile sur le plan financier. Chelsea a également été lié à lui. Cependant, il y a de fortes chances que Neymar quitte définitivement l'arène européenne.

Outre Neymar, Marco Verratti intéresse également Al Hilal. Le meneur de jeu italien devrait lui aussi quitter le Parc des Princes. Cet été, Al Hilal a attiré des joueurs comme Malcom, Kalidou Koulibaly, Rúben Neves et Sergej Milinkovic-Savic.

Beginning of the next will be crucial for Neymar Jr and potential move to Al Hilal — talks are very advanced, as revealed overnight ⤵️🔵🇸🇦 https://t.co/wDxX7uYjKo