Où en est le chantier d'Olivier Renard, alors qu'Anderlecht retrouve les terrains ce samedi ?

Ce samedi, c'est la reprise au RSC Anderlecht. Les Mauve & Blanc affrontent le WS Lauwe en match de préparation, au petit trot. Mais à quel point le noyau d'aujourd'hui ressemblera à celui de la fin de l'été ?

Les grandes manoeuvres d'Olivier Renard en vue de la saison 2025-2026 ont débuté dès l'hiver dernier, avec le transfert de Cédric Hatenboer. Et s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher au directeur sportif du RSCA, c'est de perdre du temps : le mercato bruxellois a déjà été fort agité dans le sens des arrivées.

Mais alors que la préparation commence pour de bon ce samedi avec un match face au modeste club de D3 VV de Lauwe, où en est la composition du noyau pour la saison à venir, qui débute dans moins d'un mois ? Le point ligne par ligne...

Rien à signaler concernant Coosemans

La rumeur avait ébranlé les supporters : un concurrent sérieux à Colin Coosemans pourrait arriver. On a parlé de Thomas Kaminski et de Gaëtan Coucke ; aucun n'a signé. Et si Kaminski débarque, ce ne sera que parce que Coosemans s'en va, ce qui n'est pas dans les plans du joueur ni de Hasi.

Problème : Anderlecht a tout de même besoin d'un gardien. À court terme, Coosemans est là, mais s'il se blesse ou si une improbable offre le pousse vers la sortie, Kikkenborg est insuffisant. Bref : une modeste arrivée est possible et même souhaitable.

Keita sera attendu, car Anderlecht manque de défenseurs centraux

Jan Vertonghen a pris sa retraite, Adryelson n'a logiquement pas été conservé ; Anderlecht n'a donc que deux titulaires en puissance en défense centrale, à savoir Jan-Carlo Simic et Lucas Hey. La paire qui, donc, devrait démarrer la saison et peut-être l'amical contre la WS Lauwe.

Derrière, on ne serait pas surpris que Besnik Hasi veuille voir à l'oeuvre le petit nouveau Zoumana Keita, car il n'a tout simplement... pas d'autre défenseur central à disposition. Les "kets" Nunzio Engwanda, Kaïs Barry ou Ismaël Baouf ont aussi un coup à jouer pour cette raison. Et Renard sait qu'un départ de Jan-Carlo Simic n'est pas exclu, auquel cas une bonne partie de la somme touchée (et elle serait conséquente) devrait être réinvestie pour un titulaire de top niveau.

Enfin, un mot sur les backs : Killian Sardella est de retour mais même cette bonne nouvelle ne peut pas cacher le fait qu'Anderlecht a besoin d'un arrière droit. Car Thomas Foket a chuté dans la hiérarchie, et Ali Maamar a montré ses limites en Playoffs. Un renfort à ce poste fait certainement partie des dossiers à traiter.

Au milieu, tout sera bouleversé

L'entrejeu du RSC Anderlecht au début de la saison 2025-2026 pourrait bien ne ressembler en rien à celui qui a fini la précédente. Dendoncker ne reviendra pas, Yari Verschaeren devrait partir, et même Mario Stroeykens est à vendre - mais ce devrait être pour la seconde partie de mercato. Le cas Leoni est entouré de doutes mais un départ semble inévitable aussi.

Ce samedi, on devrait donc voir Cédric Hatenboer montrer ce qu'il a dans le ventre, en attendant l'arrivée d'un Nathan Saliba qui a tout d'un titulaire en puissance. Leur association pourrait former le nouveau duo au milieu, Rits et Ashimeru paraissant en bout de course. Nathan De Cat sera LE joueur attendu par les supporters en 2025, et Hasi va devoir le choyer.

Cependant, en cas de départs combinés de Verschaeren et Stroeykens, une chose est sûre : il y aura encore des arrivées au milieu de terrain, car ni Saliba ni Hatenboer ne sont des 10 capables d'amener le danger. Et même si Mario Stroeykens venait à rester, c'est un type de profil qui nous paraît indispensable pour le noyau...

Calme plat devant... mais qui de Dolberg ?

À part Stroeykens déjà mentionné, Anderlecht devrait vivre un mercato assez tranquille devant... si Kasper Dolberg venait à rester. Or, la tendance penche bel et bien vers ce scénario, du moins pour le moment. Avec Dolberg, Cvetkovic, Vazquez et Goto, le secteur du 9 sera très bien fourni pour la saison à venir.

Et sur les ailes ? Huerta, Hazard, Angulo, Degreef, Dao - tous resteront, sauf surprise (Huerta a été cité en Espagne mais a affirmé vouloir rester). Le départ de Samuel Edozie fait cependant que l'arrivée d'un ailier vif et déstabilisant ne serait pas du luxe.

C'est certainement une priorité de Renard, mais Hasi a à sa disposition deux gamins qu'on espère voir un peu en amical : Ibrahim Kanaté et le tout jeune Jayden Onia-Seke, 16 ans à peine mais qui participe à la préparation. Ils peuvent exploser plus vite que prévu.